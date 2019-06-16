Кремль: Переговоры Путина и Трампа могут состояться в конце июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что «полноформатная встреча» лидеров двух стран может быть организована перед японским саммитом G20 28-29 июня. Однако никаких инициатив от американской стороны по этому поводу пока не поступало, несмотря на декларируемое желание президентов.
«Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия», – рассказал Песков в комментарии телеканалу «Россия 1».
По его словам, пока американцы с предложениями не выступили, но в таких случаях надо «следить за нюансами». Песков напомнил, что Трамп собирался провести переговоры с российской стороной, но не понятно, он имел ввиду полномасштабную встречу или просто хотел обсудить вопросы «на ногах». Однако во втором формате нельзя коснуться всех насущных тем, уверен Песков.
Справка:
Напомним, что первая личная встреча лидеров России и США состоялась в Гамбурге в 2017 году. Первые полноформатные переговоры между российским и американским президентами прошли в Хельсинки в 2018 году. Путин и Трамп планировали также пообщаться на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако американская сторона отказалась от переговоров.
В мае в СМИ появилась информация, что американская сторона запросила возможность проведения переговоров на уровне президентов. Дональд Трамп 13 мая подтвердил, что готов встретиться с Путиным в Японии. Российский президент также выступил за переговоры в Осаке.