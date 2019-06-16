Кремль: Переговоры Путина и Трампа могут состояться в конце июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что «полноформатная встреча» лидеров двух стран может быть организована перед японским саммитом G20 28-29 июня. Однако никаких инициатив от американской стороны по этому поводу пока не поступало, несмотря на декларируемое желание президентов.

«Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия», – рассказал Песков в комментарии телеканалу «Россия 1».

По его словам, пока американцы с предложениями не выступили, но в таких случаях надо «следить за нюансами». Песков напомнил, что Трамп собирался провести переговоры с российской стороной, но не понятно, он имел ввиду полномасштабную встречу или просто хотел обсудить вопросы «на ногах». Однако во втором формате нельзя коснуться всех насущных тем, уверен Песков.





