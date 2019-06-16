Нахимичил. Домашние опыты школьника в Кудрово привели к пожару и выбитым стёклам

Хлопок в многоэтажке в Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти прогремел 16 июня.

В квартире дома №1 по улице Областной выбило стёкла, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам соседей, подросток проводил неудачные опыты с химией.

Как пишет 47news, госпитализирован 16-летний школьник. По предварительной информации, у него зафиксированы ожоги рук и лица.







Также на балконе квартиры потушено возгорание – площадь составила три квадратных метра. Причиной переполоха, предположительно, стало пиротехническое изделие.