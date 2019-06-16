Мужчина в Саратове повздорил с девушками из-за мусора и погиб

Следователи СУ СК Саратовской области возбудили в отношении 23-летней девушки уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). К трагедии привела выброшенная на пол упаковка.

По версии следственного управления, в ночь на 15 июня в круглосуточный магазин на улице Серова в Саратове зашла компания девушек, и одна из них бросила на пол упаковку от сигарет. 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор. Она не захотела, между ними завязалась словесная перепалка с оскорблениями, в итоге мужчина облил одну из оппоненток пивом.

Затем все вышли на улицу, и там девушки принялись избивать мужчину, а тот, по формулировке СК, «не осознавая степени опасности возникшей угрозы», продолжал выяснять с ними отношения.

В какой-то момент одна из девушек ударила мужчину в спину ножом. К тому времени подоспели его приятели. Увидев, что товарищ ранен, они отвезли его в лечебное учреждение. Медики провели экстренную операцию, но спасти жизнь не смогли. Причиной смерти, по данным судебно-медицинского исследования, стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением правого лёгкого.







Девушек же задержали почти сразу. Сотрудники Росгвардии нашли их на одной из окрестных улиц.