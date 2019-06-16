«Зенит» ведёт переговоры о покупке защитника «Наполи»

Футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника «Наполи» (Италия) Мариу Руя. Как сообщает Tuttosport, также на 28-летнего португальца претендует немецкий «Шальке».

«Наполи» согласен продать футболиста за 12 миллионов евро. Контракт Руя с неаполитанцами действует до 30 июня 2022 года.

В сезоне 2018/19 Руй провел 31 матч за «Наполи», забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее «Зенит» усилил тренерский штаб, подписав бывшего физиотерапевта «Ливерпуля» и «Реала».





