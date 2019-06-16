В Москве начался согласованный митинг за Голунова. Организаторы несогласованной акции: это симулякр

Согласованная с московскими властями акция за свободу слова и права журналистов, а также в знак солидарности с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, началась на проспекте Академика Сахарова.

Мероприятие столичная мэрия разрешила 14 июня. Организаторами выступили председатель московского союза журналистов Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и журналист Екатерина Винокурова. Заявленная численность – до 20 тысяч человек. Об этом 16 июня сообщает газета «Ведомости».

При этом организаторы митинга 12 июня, на котором задержали, по разным оценкам, от 300 до 500 человек, посчитали согласованное мероприятие «фейком». «Если коротко, то митинг 16 июня – это фейк, симулякр, подстава, перехват повестки и имитация ответа на искреннее «народное возмущение». Это совершенно очевидный митинг-спойлер», – написал в Facebook журналист Илья Азар.

На 23 июня в Москве запланирована еще одна акция в поддержку Голунова. Ее организуют Либертарианская партия и профсоюз журналистов.





