Девушка умерла после поцелуя. Причина в еде

В Канаде 20-летняя девушка скончалась после поцелуя со своим молодым человеком.

Как сообщает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Journal De Quebec, незадолго до свидания молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. А у девушки, как оказалось, была сильная аллергия на арахис, о чём её парень не знал.

После поцелуя ей стало трудно дышать. Она воспользовалась своим ингалятором, но он помог. Молодой человек вызвал скорую помощь, однако и медики не смогли спасти девушку.





