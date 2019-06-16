Петербурженка обвинила сожителя в разврате собственного сына

Сексуальный интерес к собственному сыну заподозрила у партнёра жительница Калининского района Петербурга. Мужчину ищут правоохранители.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, после полуночи с заявлением в полицию обратилась 30-летняя маркетолог. Женщина рассказала о нездоровом общении отца с девятилетним сыном. 41-летний мужчина якобы совершил развратные действия в отношении мальчика в марте этого года. Родителей ребёнка не связывают официальные узы брака.

Петербуржец уже знаком с уголовным кодексом, в 2011 году в отношении него возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством, но производство было прекращено в связи с примирением сторон.





