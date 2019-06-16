После драки на Рубинштейна в полицию пошли и представители бара, и жители питейной улицы

Заявления от обеих сторон конфликта на улице Рубинштейна, где местные жители заблокировали проход к одному из баров, поступили в полицию. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 июня.

В группе жителей улицы Рубинштейна в социальной сети сообщается, что работа DovLaTov barа приостановлена Роспотребнадзором до решения суда. Из картотеки Куйбышевского районного суда следует, что ООО «Контраст» (собственник бара) вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (статья 6.6 КоАП РФ) и невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (статья 17.7. КоАП РФ). Заседания назначены на 18 июня.

По информации СПАРК, внеплановая проверка Роспотребнадзора прошла в заведении в конце апреля. Администратор DovLaTov barа Ольга пояснила, что решение о приостановке деятельности якобы относилось к прошлому арендатору. «В настоящий момент все нарушения устраняются», — отметила она.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, с помощью каких схем бары на Рубинштейна уходят от решений судов и продолжают работать.







В ночь на 15 июня конфликт между жителями главной питейной улицы Петербурга и сотрудниками DovLaTov barа перерос в драку. В пользу безопасности клиентов в заведении отменили StandUp-фестиваль.