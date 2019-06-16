В Пензенской области случился крупный пожар в цыганском посёлке

Кадр из видео в vk.com/penza_live

В селе Лопатки Пензенской области произошел крупный пожар. Издание «Пенза Пост» отмечает, что село Лопатки считается местом компактного проживания цыган. Местные жители в соцсетях пишут, что сгорел цыганский дом.

Областное ГУ МЧС сообщает, что пожар начался 15 июня в 21:46. Сгорел срубовый дом и деревянные надворные постройки, никто не пострадал. Ликвидировали возгорание четыре расчёта – 13 сотрудников МЧС.

В группе «Пенза live» «ВКонтакте» опубликованы видеозаписи с места пожара.







13 июня в соседнем с Лопатками селе Чемодановка произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны более 10 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».

Местные СМИ не исключают взаимосвязь между конфликтом и пожаром.