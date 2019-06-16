Стало известно, сколько мужчин в России взяли декрет

Глава совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Кочанов заявил, что почти 14 тыс. мужчин в России взяли декрет в России в 2018 году.

Как сообщает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», среди мужчин такой возможностью воспользовались 13,7 тыс., среди женщин — 670 тыс., отметил Кочанов.

По его словам, количество случаев, когда отец остается один с детьми, растет. Он также выступил за введение «отцовского капитала» в России.

День отца в России и некоторых других странах в этом году отмечают 16 июня.





