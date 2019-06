Трамп опроверг информацию о кибератаках США на энергетику РФ. Он просто не в курсе, говорят журналисты

Дональд Трамп опроверг информацию газеты The New York Times о том, что спецслужбы США готовят кибератаки на объекты российской энергосистемы.

«Это настоящая измена со стороны некогда великой газеты, которая так отчаянно пытается придумать какую-нибудь сенсацию, любую сенсацию, даже во вред собственной стране... Кроме того, это неправда», — написал 16 июня президент США в своём Twitter.

По его словам, СМИ стали «коррумпированными» «врагами народа», которые готовы сделать и написать что угодно, совершенно не задумываясь о последствиях.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....