Новое место для храма в Екатеринбурге выберут голосованием
Городская Дума столицы Урала заявила, что в сентябре этого года может быть проведен опрос общественного мнения, который должен помочь определиться с новой локацией для возведения собора Святой Екатерины.
«Опрос проведем, ориентировочно, в середине сентября этого года. 8 сентября – Единый день голосования. Мы не хотим совмещать. На следующие выходные [после ЕДГ] проведем опрос официально», – цитирует 16 июня заявление председателя городской Думы, руководителя рабочей группы по опросу Игоря Володина ТАСС.
Сегодня же Екатеринбургская епархия заявила об отказе от строительства храма на месте сквера в центре города, пообещав возвести религиозное сооружение в честь Святой Екатерины на «достойном ее святости месте».
Справка:
Намерение построить храм на месте сквера вызвало мощную волну протестов, митинги превратились в уголовное дело о массовых беспорядках. Президент Владимир Путин предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения, а потом и поговорил с патриархом Кириллом. ВЦИОМ посчитал, что против храма выступают только 18% жителей, но три четверти точно против храма в сквере. 22 мая губернатор Свердловской области заявил, что храму найдут другую площадку. Мэрия Екатеринбурга собрала и опубликовала список предложений горожан по размещению кафедрального собора. Затем шесть площадок, на которых можно построить кафедральный собор в Екатеринбурге, выбрал экспертный совет из архитекторов и чиновников.