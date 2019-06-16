Новое место для храма в Екатеринбурге выберут голосованием

Городская Дума столицы Урала заявила, что в сентябре этого года может быть проведен опрос общественного мнения, который должен помочь определиться с новой локацией для возведения собора Святой Екатерины.

«Опрос проведем, ориентировочно, в середине сентября этого года. 8 сентября – Единый день голосования. Мы не хотим совмещать. На следующие выходные [после ЕДГ] проведем опрос официально», – цитирует 16 июня заявление председателя городской Думы, руководителя рабочей группы по опросу Игоря Володина ТАСС.

Сегодня же Екатеринбургская епархия заявила об отказе от строительства храма на месте сквера в центре города, пообещав возвести религиозное сооружение в честь Святой Екатерины на «достойном ее святости месте».





