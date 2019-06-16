СК задержал подозреваемого в убийстве во время побоища в Чемодановке

После массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области задержаны ещё 12 человек, один из них подозревается в убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет России 16 июня.

Ранее правоохранители задержали троих мужчин. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрание меры пресечения отложили на 72 часа из-за проблем со здоровьем.

После массовой драки 13 июня в Чемодановке пострадали пятеро, 34-летний мужчина, получивший черепно-мозговую травму, скончался в больнице. Следственный комитет назвал произошедшее бытовым конфликтом.

Уголовное дело возбуждено по трём статьям УК: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.





