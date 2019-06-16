Саудовская Аравия обвинила Иран в нападении на танкеры с россиянами, хотя именно иранцы спасли моряков

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что Тегеран должен нести ответственность за атакованные 13 июня танкеры в Османском заливе. Иран, в свою очередь, отрицает все обвинения.

«Иранский режим не выразил уважения премьер-министру Японии [Синдзо Абэ] во время его [первого за 41 год] визита в Тегеран. В ответ на его нахождение в Иране страна ответила на его усилия [помирить Иран и США] атакой на два танкера, один из которых был японским», – цитирует 16 июня заявление принца газета Asharq al-Awsat.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отметил, что его страна «не хочет войны в регионе», однако «без колебаний» ответит на любые угрозы своему суверенитету.

Тегеран, в свою очередь, заявил, что не имеет отношения к произошедшему в Оманском заливе, заметив, что именно иранские спасатели пришли на помощь морякам. Иранские власти также подчеркнули, что не хотят обострения ситуации в регионе.







Напомним, 13 июня у берегов Ирана были атакованы два нефтяных танкера. На борту принадлежащего норвежской компании Frontline судна Front Altair находились 11 граждан России. Иранские экстренные службы спасли более 40 моряков, в том числе граждан РФ. США настаивают, что за нападением стоят иранцы. В России посчитали преждевременным делать выводы о виновных.