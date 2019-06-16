Уснул за рулём, а проснулся в отбойнике. Ехать по Лиговскому путепроводу мешает тягач

Движение по Лиговскому путепроводу, соединяющему проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе, затруднено не только в связи с его реконструкцией, но и из-за последствий ночного ДТП.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», ночью 16 июня на путепроводе водитель тягача «Рено» уснул и протаранил отбойники. По данным УГИБДД, никто не пострадал.

Прицеп, который он перевозил, уже убрали, а вот сам тягач стоит. «С автобусом или грузовиком на маленькой одновременно не разъехаться. Движение плотное», – отмечают в комментариях.





