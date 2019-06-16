Арбитраж признал «Яндекс.Такси» агрегатором

Сервис «Яндекс.Такси» обязан сообщать пассажирам фактического исполнителя услуг. К такому выводу пришел Арбитражный суд Москвы.

В ходе проведенной специалистами Роспотребнадзора контрольной закупки была подтверждена ложность предоставляемой через мобильное приложение информации. Заказчику сообщили, что его повезет индивидуальный предприниматель Алексей Додонов, тогда как на самом деле приехавшее такси принадлежало ООО «Кэш Кар».

Зафиксировав факт нарушения прав потребителя на получение необходимой и достоверной информации об исполнителе, надзорное ведомство наложило на ООО «Яндекс.Такси» административный штраф. При этом чиновники признали компанию владельцем агрегатора, деятельность которого с 1 января этого года урегулирована законом «О защите прав потребителей».

Оспаривая постановление о наложении санкций, ООО «Яндекс.Такси» отрицало, что являются агрегатором. Однако арбитражный суд пришел к выводу, что компания предоставляет возможность потребителю знакомиться с предложением, а с помощью сервиса «Яндекс.Такси» – заключать договор с исполнителем услуги по перевозке пассажиров. «Таким образом, заявитель является субъектом административного правонарушения и является владельцем агрегатора «Яндекс.Такси», – отмечается в опубликованном 15 июня решении арбитражного суда.







Также законным и обоснованным было признано вынесенное в адрес компании представление о принятии мер по устранению причин и условий совершения правонарушения.