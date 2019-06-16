«Всегда хотели только святости и мира». РПЦ отказалась от храма на месте сквера в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия в день Святой Троицы объявила о решении отказаться от возведения собора Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга.

"В обращении [митрополита Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", – сообщается 16 июня в telegram-канале епархии.

Священнослужители на сайте епархии подчеркивают, что «всегда хотели только святости и мира». Заявление о строительстве храма будет опубликовано позже.

Намерение построить храм на месте сквера вызвало мощную волну протестов, митинги превратились в уголовное дело о массовых беспорядках. Президент Владимир Путин предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения, а потом и поговорил с патриархом Кириллом. ВЦИОМ посчитал, что против храма выступают только 18% жителей, но три четверти точно против храма в сквере. 22 мая губернатор Свердловской области заявил, что храму найдут другую площадку. Мэрия Екатеринбурга собрала и опубликовала список предложений горожан по размещению кафедрального собора. Затем шесть площадок, на которых можно построить кафедральный собор в Екатеринбурге, выбрал экспертный совет из архитекторов и чиновников.





