Мощный взрыв в Киеве: кирпичи разлетелись на десятки метров и повредили машины

В результате мощного взрыва, прогремевшего в ночь на 16 июня в Киеве, разрушены три небольшие постройки, повреждены дома и автомобили. По предварительным данным пресс-службы ГСЧС Украины, по состоянию на 8 часов утра, в результате взрыва погибших и пострадавших не обнаружено, передают «Вести».

Как сообщает городская администрация в Facebook, взрыв произошёл в одном из гаражей во дворе дома на улице Тургеневской в Шевченковском районе столицы. Какое вещество взорвалось, пока не установлено. Разрушены три гаража. Спасатели разбирают завалы, пострадавших они не нашли. Частично отключено газоснабжение домов.

По данным «Униан», жители окрестных домов рассказывают, что услышали мощный взрыв, а после этого почувствовали едкий запах газа. Гаражи, по их словам, арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. По информации спасателей, утечка газа произошла из-за повреждения газовой трубы.







По словам горожан, кирпичные глыбы разлетелись на десятки метров и повредили несколько автомобилей, а взрывная волна разрушила окна и двери в домах. После взрыва люди вышли на улицу, некоторые с собой забрали домашних животных.

Видео: YouTube/dtp.kiev.ua