У въезда на КАД таксист запрыгнул на «Нексию» на «говорящем» фоне

Курьёзное ДТП произошло вечером 15 июня в Обухово. На проспекте Обуховской Обороны в районе пересечения с КАД таксист на «КИА» заехал колёсами на «Нексию» на фоне вывески «Гостевая парковка».

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», обошлось и без пострадавших, и без дорожной полиции.

«Похоже, они земляки, – предполагает Виктор. – Не вызывая ГИБДД, немного ещё наклонили «Яшку» и выкатили «Нексию». Затем по-братски разъехались».







Как такое могло произойти, объясняет в комментариях Роман: «Каскадёрский трюк. Поворачивал с поворачивающей машиной. Так близко, что наехал колесом на колесо».

Несколько дней назад похожий трюк выполнил трактор-водовоз у Мариинского театра: взобрался сверху на «Шкоду». Никто не пострадал.