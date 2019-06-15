Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен

Рэпер Мисси Эллиотт включена в Зал славы авторов песен США в рамках юбилейной 50-й церемонии, сообщает 15 июня «Газета.Ru» со ссылкой на ABC.

Стоит отметить, что женщина-рэпер впервые включена в зал. Мисси стала третьим рэпером, кого включили в зал славы после Jay-Z и Джермейн Дюпри.

После этой новости Эллиотт прослезилась. «Я хочу сказать одну вещь писателям и будущим писателям: не сдавайся. Мы все проходим через писательский блок», — заявила она.

Эллиотт является обладательницей пяти премий «Грэмми». Продажи ее альбомов в США составляют более 30 млн копий. Она является единственной исполнительницей рэпа, чьи шесть альбомов получили статус платиновых от RIAA.





