После массовой драки в Чемодановке могут отремонтировать дороги

Конфликт в селе Чемодановка Пензенской области при всей своей трагичности может привести к определённым позитивным изменениям в жизни сельчан. Губернатор области Иван Белозерцев, побывавший на месте во время массовой акции протеста, когда 1,5 тысячи человек перекрыли трассу М-5 «Урал», пообещал уделить внимание ситуации с дорогами, освещением и водоснабжением посёлка.

«Посмотрю вместе с членами правительства, что здесь нужно сделать для дальнейшего развития этого рабочего посёлка. Здесь несколько тысяч проживает, и поселок такой, очень серьёзный и по населению, и по потенциалу», — сказал он в видеозаписи в своём аккаунте в Instagram.

Кроме того, Белозерцев пообещал помощь семье погибшего 34-летнего местного жителя. Власти области выплатят его 500-тысячный кредит на дом и 400-тысячный кредит его сестры, а также помогут со строительством и похоронят мужчину за счёт региона.







Тем временем представитель другой стороны конфликта, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала свою версию произошедшего. По её словам, на пруду повздорили дети, а после этого местные жители сами пришли в дома своих оппонентов. «Жители сами пришли <…>, начали эту драку — об этом нигде не пишут!» — цитирует её слова РБК.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка в Главное следственное управление СК РФ. «Для оказания практической помощи в расследовании на место уже направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства», – отмечается в сообщении СК.

В своём паблике «ВКонтакте» СК показал видеозапись задержания троих предполагаемых участников драки и изъятия оружия.

МВД РФ также отчиталось о том, что в Чемодановку направлена группа сотрудников ГУОООП (центрального аппарата), и «действия руководителей, ответственных за организацию охраны общественного порядка и профилактику правонарушений», «получат правовую оценку».

Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня, согласно формулировке СК, «на бытовой почве». В результате драки один человек погиб (умер в больнице на следующий день) и четверо пострадали. В пятницу жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу.

Было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии переквалифицировали на тяжкие статьи об убийстве и покушении на убийство, совершенные группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Полицейские опознали 12 участников конфликта, троих задержали. ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко передавало, что следователи смогли установить всех участников массовой драки.