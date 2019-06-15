Заслушав рассказ о выбивании признания электрошокером, суд счёл, что полицейские из Тосно не подбрасывали наркотики

Тосненский городской суд оправдал двух бывших сотрудников полиции по обвинению в подбрасывании наркотиков задержанным.

Как пишет 47news 15 июня, лейтенанта Сергея Ласлова и майора Илью Щукина обвиняли по четырём статьям УК. Суд счёл недоказанной вину по трём из них: незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере с использованием служебного положения, превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями, а также фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

При этом Ласлов и Щукин были признаны виновными по части четвёртой статьи 159 УК – «мошенничество в составе группы». На эту статью было переквалифицировано первоначальное обвинение во взятке. В итоге Сергею Ласлову суд назначил три года лишения свободы, а Илье Щукину три года и четыре месяца.

Ласлов в ходе процесса пожаловался на силовые методы работы сотрудников ФСБ. Полицейского якобы с помощью электрошокера пытались заставить написать явку с повинной о том, что он практикует подброс наркотиков задержанным. В феврале 2019 года Военно-следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «превышение служебных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств» в отношении пока не установленных сотрудников Госбезопасности.







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