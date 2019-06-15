Российская спортсменка победила на чемпионате мира по стрельбе из лука

Россиянка Наталья Авдеева стала чемпионкой мира в стрельбе из блочного лука. В финале она со счетом 142:141 победила Пейдж Пирс из США.

Как сообщает РБК, 30-летняя спортсменка принесла сборной России первую медаль на проходящем в голландском Хертогенбосе чемпионате мира по стрельбе из лука. Награда останется единственной для команды, поскольку в последний день соревнований, 16 июня, россияне не будут выступать в финалах.

На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2017 году в Мехико, сборная России также завоевала одну медаль. В личном турнире в классическом луке победила Ксения Перова.

В сентябре в России впервые за 39 лет пройдет крупный международный турнир по стрельбе из лука. Финал Кубка мира состоится на Красной площади в Москве. В последний раз сильнейшие представители стрельбы из лука выступали в России во время Олимпиады-1980.





