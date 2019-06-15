Происшествия
«Фокус» на дороге Воронеж – Луганск выехал в лоб микроавтобусу. Семеро погибших
Семь человек погибли и двое, в том числе 10-летняя девочка, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Воронежской области.
Как сообщает региональное ГУ МВД, 15 июня в 20:26 на 59-м километре дороги Воронеж – Луганск в Хохольском районе столкнулись встречные «Форд Фокус» и микроавтобус «Фольксваген Транспортер».
По предварительной версии, виноват водитель «Фокуса»: он, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения.
По данным местных СМИ, деблокировали погибших и пострадавших сотрудники МЧС.
«Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» сообщает о восьмерых жертвах ДТП.