«Фокус» на дороге Воронеж – Луганск выехал в лоб микроавтобусу. Семеро погибших

Семь человек погибли и двое, в том числе 10-летняя девочка, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Воронежской области.

Как сообщает региональное ГУ МВД, 15 июня в 20:26 на 59-м километре дороги Воронеж – Луганск в Хохольском районе столкнулись встречные «Форд Фокус» и микроавтобус «Фольксваген Транспортер».

По предварительной версии, виноват водитель «Фокуса»: он, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения.







По данным местных СМИ, деблокировали погибших и пострадавших сотрудники МЧС.

«Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости» сообщает о восьмерых жертвах ДТП.