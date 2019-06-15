Як-52 во время шоу в Польше утонул там, где уже была авиакатастрофа

Легкомоторный самолёт Як-52 во время авиашоу в польском городе Плоцк 15 июня упал в реку Висла в том же месте, где смертельная авиакатастрофа случилась в 2011 году. Инцидент попал на видео.

Как сообщает РБК со ссылкой на Tygodnik Plocki, в ходе выполнения одной из фигур летательный аппарат столкнулся с поверхностью воды. По предварительным данным, причиной крушения стала его неисправность.

«Самолёт, вместо того чтобы сделать несколько оборотов вокруг своей оси и полететь в горизонтальный полет, упал в воду», — уточняет издание Wiadomosci.onet.







Самолётом управлял 52-летний пилот из Германии. По данным Polsat, дайвера удалось достать его тело из затонувшего судна.

Организатор мероприятия Aeroklub Ziemi Mazowieckiej отменил продолжение шоу. Решение о возобновлении мероприятия будет принято позднее.

Восемь лет назад примерно в этом же месте погиб польский пилот и член сборной по воздушной акробатике Марек Шуфа, выполняя пилотажные фигуры на спортивном самолёте Christen Eagle.