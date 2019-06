Священники в касках. В Нотр-Даме прошла первая месса после пожара

Первая месса после крупного пожара состоялась в соборе Парижской Богоматери вечером 15 июня.

Как сообщает радиостанция France Info, месса прошла в небольшой часовне собора. На ней присутствовали около 30 человек, все они надели на головы белые каски, так как угроза обрушения свода собора до сих пор устранена не до конца. Мессу провели в честь освящения алтаря.

Today for the first time since the April 15th fires that devastated the Cathedral, the Archbishop of Paris, Mgr Michel Aupetit, offered the Holy Sacrifice of the Mass in the Cathedral of Notre-Dame de Paris, on the Feast of the Dedication of the Cathedral. pic.twitter.com/zEzggdjymP