Дома в центре Петербурга собираются ремонтировать за счёт сбора с иностранцев

На реализацию городской программы реконструкции фасадов исторических зданий, в которую вошли 255 объектов в четырёх центральных районах Петербурга, необходимо порядка 10 млрд рублей. Одним из источников поступления средств станет туристический сбор для иностранных граждан, уже одобренный президентом. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов 15 июня в ходе рабочего объезда Петроградского района, сообщает пресс-служба чиновника.

По его словам, полученные таким образом средства – по предварительным расчётам, около 2 млрд рублей в год – пойдут, в том числе, на ремонт фасадов многоквартирных домов Петроградки.

Кроме того, на Петроградской стороне находится значительная часть из тех двух тысяч зданий, которые до начала следующей зимы будут переоборудованы по технологии «холодный чердак» для предотвращения образования на кровлях наледи и сосулек, пообещал общественности городской глава.

Напомним, именно в этом районе минувшей зимой от падения сосульки погиб человек – студент химико-фармацевтического университета. Следствие винит в этом проректора вуза.







На субботней встрече Беглов также рассказал о проектах благоустройства района и создания здесь общественных пространств. На набережной Карповки напротив Ботанического сада строится новая зона активности с детской площадкой, велодорожкой и аптекарским огородом. Первый этап реализации проекта завершится до 20 августа.

Улучшится и экологическое состояние Карповки. Начинаются работы по переключению и направлению на очистку 18 прямых общесплавных и хозяйственно-бытовых выпусков – порядка 2 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Отметим, что как раз на этой неделе речка порыжела: причиной загрязнения мог стать ремонт решётки на набережной.