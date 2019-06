Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»

Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».

Заметку о российском стартапе опубликовало издание Futurism 14 июня. Статья вышла под заголовком «Чтобы поглумиться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос». Маск увидел публикацию в твиттере и прокомментировал её. «Не заставляйте меня вызывать вас на рэп-баттл!!» — написал он.

Don’t make me challenge you to a rap battle!!