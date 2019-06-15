Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»

Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».

Заметку о российском стартапе опубликовало издание Futurism 14 июня. Статья вышла под заголовком «Чтобы поглумиться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос». Маск увидел публикацию в твиттере и прокомментировал её. «Не заставляйте меня вызывать вас на рэп-баттл!!» — написал он.







Don’t make me challenge you to a rap battle!! — Elon Musk (@elonmusk) 15 июня 2019 г.

Во время полета в стратосферу игрушечный Рогозин пролетел на своей красной «семёрке» 150 километров со средней скоростью 80 км/ч. Приземлился макет в 2 тысячах километров от места запуска, между Монголией и Китаем.

Напомним, компания SpaceX успешно запустила в космос самую тяжелую ракету в истории Falcon Heavy. Вместе с ней к орбите Марса отправился красный электромобиль Tesla Roadster с манекеном. «Фонтанка» подробно писала о том, какое значение для космической отрасли имеет этот старт.

Маск не первый раз общается с россиянами через твиттер. В феврале он впервые ответил по-русски, «как ему такое», оценив «самоходный инфаркт» из Ставрополя. В марте, когда его корабль пристыковался к МКС, поблагодарил москвичку за поздравления, а затем обменялся комплиментами и с самим Рогозиным. «Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», — написал тогда глава SpaceX. В апреле он обсудил с русскоязычными подписчиками инопланетян.