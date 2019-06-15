«Один перевёрнут, второй в заборе». Папа с дочкой вылезли из раскрошившейся в Лахте машины с царапинами

Впечатляющее ДТП собрало плотные пробки днём 15 июня на Приморском шоссе.

«Один перевёрнут, второй в заборе. Ну и, конечно же, пробка», – рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В 15:48 сервис «Яндекса» зафиксировал на шоссе «необычно сложную пробку» длиной 4,2 километра, от Яхтенной улицы до торгового центра, в которой можно потерять 1 час 6 минут, что на 59 минут больше обычного. Сейчас машины уже убрали, и затор рассосался.

Подробности аварии рассказывают в комментариях родные и знакомые водителя «Рено»-перевёртыша. По словам его жены, все целы. «Дастер» ехал в правом ряду, а тот, кто в заборе, резко перестроился из левого в правый перед «Дастером», «Дастер» не успел затормозить», – пишет Светлана. Никто не серьёзно пострадал. «В машине были двое, папа с дочкой, на видео они около машины ходят», – добавляет она.







«Замес несильный, и скорость небольшая была. Притёрлись (кто кого, неизвестно), но подвёл колёсный диск, – уверен Павел. – Обратите внимание и задумайтесь о покупке реплики. <…> Виной переворота стал лопнувший диск при маневрировании и соприкасании с другим авто! Реплика слабая, тяжёлая, удары не держит».

«Многострадальный забор, не впервой его сносят», – отмечают автомобилисты, припоминая, что не далее как во вторник примерно здесь же было массовое ДТП.