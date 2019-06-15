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Общество
15.06.2019 19:57
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Бойтесь комаров. Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке опасной болезни в Таиланде

В Королевстве Таиланд объявлена эпидемия лихорадки денге. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль за приезжающими оттуда туристами на границе, сообщается 15 июня на сайте ведомства.

Число случаев заражения лихорадкой в стране превысило показатели за последние 5 лет более чем вдвое. С начала 2019 года заболели около 30 тысяч человек, более 40 человек умерли. С начала года, напомним, лихорадку денге привезли с отдыха 15 петербуржцев. Местные власти пытаются сдержать распространение инфекции, но обращают внимание на сложность борьбы с комарами – переносчиками заболевания. Они могут заражаться от больных людей, обезьян, летучих мышей и других животных. Рост их популяции связан с активным размножением в различных емкостях с водой, в том числе в храмах и общинах. Самая неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны.

В пунктах пропуска через российскую госграницу усилен санитарно–карантинный контроль за возвращающимися гражданами из Таиланда, обеспечена готовность лабораторной сети Роспотребнадзора к диагностике лихорадки денге.

Это заболевание проявляется высокой температурой тела, интоксикацией, высыпаниями, при тяжёлом течении – геморрагическим синдромом. Вакцины против него нет, лечение проводится симптоматическими средствами. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.



Туристам в случае ухудшения состояния здоровья по возвращении из страны пребывания следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия, предупреждает Роспотребнадзор. А также просит учитывать информацию при планировании зарубежных поездок.

 

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