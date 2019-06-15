Последнее приглашение. Экс-глава МИД Австрии рассказала, как на её свадьбе оказался Путин

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась подробностями того, как на её свадьбу был приглашён президент России Владимир Путин. Это произошло почти случайно.

Как рассказала Кнайсль в интервью австрийскому телеканалу Puls 4, в июне 2018 года, в тот день, когда президент Австрии принимал Путина по случаю открытия выставки в Музее истории искусств в Вене, Кнайсль получила из типографии стопку приглашений. На мероприятии она раздала их коллегам из правительства – все, кроме одного.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые», — говорит Кнайсль. Жених согласился, и Путин тоже – что для Кнайсль оказалось приятной неожиданностью, передаёт РБК.

Свадьба министра иностранных дел Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа 2018 года. Владимир Путин преподнёс молодожёнам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину, а особым подарком стало выступление Кубанского казачьего хора. На свадьбе Путин произнёс тост на немецком языке и станцевал с невестой.







Фото: kremlin.ru

На мероприятии присутствовали многие политики, в том числе Себастьян Курц, занимавший на тот момент пост канцлера. Во время торжества Путин провёл с ним краткие переговоры.