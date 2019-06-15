Горизбирком обратился в полицию из-за сообщений о сборе подписей в бюджетных учреждениях

Санкт-Петербургская избирательная комиссия попросила МВД проверить сообщения о сборе подписей на выборах на рабочих местах с использованием служебного положения. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГИКе вечером 15 июня.

«В адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии с 31 мая поступило два обращения по теме сбора подписей избирателей в поддержку кандидата в губернаторы, производившихся, по мнению заявителей, на рабочих местах или с использованием должностного (служебного) положения», – рассказали в Горизбиркоме, добавив, что проверяют информацию.

Одна из жалоб в Горизбирком, по данным «Фонтанки», касалась Института робототехники. Там, по сообщению «Эха Москвы», сотрудники сняли на видео, как собирают подписи за Александра Беглова.





