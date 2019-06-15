Вокруг света за 45 дней. Петербуржец собрался обогнуть земной шар на трицикле

Петербургский предприниматель Ян Зингер собрался в одиночку совершить кругосветное путешествие на трехколесном спорткаре Slingshot. Кругосветка стартовала утром в субботу, 15 июня, с площади Ленина у Финляндского вокзала и должна пройти по России, Северной Америке, Европе. Об этом «Фонтанке» сообщили организаторы мероприятия, названного SlingshotFunChallenge’19.

Подготовка к экспедиции заняла год. Ян Зингер рассчитывает преодолеть маршрут в 30 тысяч километров за 45 дней, то есть установить мировой рекорд. Для этого водителю трицикла необходимо проезжать более 1000 километров в день. Первый город на пути – Казань.

«Моя цель – показать, что мы живем в мире огромных возможностей, и что человеческий потенциал не имеет границ», – объясняет путешественник.







Бензиновый трехколесный спорткар Slingshot компании Polaris имеет мощность 173 л.с. и способен развивать скорость до 220 км/час.

Провожать петербуржца собрались представители мотоклубов, друзья и семья. Близкие подарили Яну мягкую игрушку, котёнка снежного барса – чтобы в дороге было не так одиноко.

Провожающие поставили подписи на огромной плитке шоколада и поклялись съесть её, когда путешественник вернётся победителем.

Ян Зингер более 12 лет принимает участие в развитии мотосообщества Петербурга и Ленинградской области. Перед кругосветкой его консультировали совершивший мотоэкспедицию сквозь всю Россию петербуржец Павел Кобяк и швейцарский путешественник Урс Педрайта, который первым пересек сибирскую тайгу на мотоцикле.