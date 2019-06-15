Работы на востоке КАД расширяются на 7 км. Будут закрыты две полосы

Дорожные работы охватывают всё больше участков КАД, оставляя автомобилистам всё меньше места. Зато потом на месте пробок будет новый асфальт.

Как сообщает 15 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 16 по 24 июня на 7-километровом участке внутреннего кольца между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной (с 46-го по 53-й километр) будут перекрыты две полосы движения – первая и вторая. На третьей и четвёртой скорость проезда ограничат до 50 км/ч.

Там будут устранять колейность во второй полосе. Работы обещают вести в круглосуточном режиме. Генеральный подрядчик – ООО «Техносфера Инжиниринг».







Отметим, что это участок с весьма высоким трафиком. Накануне Упрдор сообщил о начале работ на примыкающем к нему участке – между Шафировским и Колтушским шоссе. Там до 22 июня закрыты полоса безопасности и первая полоса.

Кроме того, движение ограничено:

На вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков. А на севере КАД полностью перекрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, из-за чего там регулярно собирается большая пробка.