Работы на востоке КАД расширяются на 7 км. Будут закрыты две полосы
Дорожные работы охватывают всё больше участков КАД, оставляя автомобилистам всё меньше места. Зато потом на месте пробок будет новый асфальт.
Как сообщает 15 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 16 по 24 июня на 7-километровом участке внутреннего кольца между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной (с 46-го по 53-й километр) будут перекрыты две полосы движения – первая и вторая. На третьей и четвёртой скорость проезда ограничат до 50 км/ч.
Там будут устранять колейность во второй полосе. Работы обещают вести в круглосуточном режиме. Генеральный подрядчик – ООО «Техносфера Инжиниринг».
Отметим, что это участок с весьма высоким трафиком. Накануне Упрдор сообщил о начале работ на примыкающем к нему участке – между Шафировским и Колтушским шоссе. Там до 22 июня закрыты полоса безопасности и первая полоса.
Кроме того, движение ограничено:
- с 11 по 22 июня – на внешнем кольце между Таллинским и Московским шоссе;
- с 12 по 16 июня – на внутреннем кольце между Колтушским и Мурманским шоссе;
- с 13 по 18 июня – на внутреннем кольце между проспектом Культуры и дорогой Санкт-Петербург – Матокса;
- с 15 по 21 июня – на внешнем кольце между Московским шоссе и Софийской улицей;
- с 15 по 25 июня – на внешнем кольце между Софийской и вантовым мостом.
На вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков. А на севере КАД полностью перекрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, из-за чего там регулярно собирается большая пробка.