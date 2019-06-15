Охта превратилась в белую пятнистую муть

Река Охта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга потеряла прозрачность 15 июня. Водой завладела белая муть. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам горожан, Охта изменила привычный цвет у Ириновского моста накануне. Сегодня к белёсому окрасу добавились растекающиеся масляные пятна.

«Фонтанка» направила запрос в Росприроднадзор по СЗФО.

На этой неделе цвет поменяла ещё одна петербургская река. Временно порыжела Карповка, причиной загрязнения мог стать ремонт решётки на набережной.





