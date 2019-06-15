Происшествия
Охта превратилась в белую пятнистую муть
Река Охта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга потеряла прозрачность 15 июня. Водой завладела белая муть. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели.
По словам горожан, Охта изменила привычный цвет у Ириновского моста накануне. Сегодня к белёсому окрасу добавились растекающиеся масляные пятна.
«Фонтанка» направила запрос в Росприроднадзор по СЗФО.
На этой неделе цвет поменяла ещё одна петербургская река. Временно порыжела Карповка, причиной загрязнения мог стать ремонт решётки на набережной.