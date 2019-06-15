Медведев: Анюков станет тренером в «Зените», Жирков продлит контракт, а Джорджевичу дадут шанс

Защитник футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков завершил карьеру футболиста.

Как сообщает 15 июня ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Александра Медведева, Анюков останется в петербургской команде в качестве тренера.

Также Медведев подтвердил, что полузащитник Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом», а черногорский нападающий Лука Джорджевич, два года подряд находящийся в аренде, начнет сезон в петербургской команде.

Александр Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. В составе петербургской команды он стал пятикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), обладателем Кубка УЕФА (2008), Суперкубка УЕФА (2008), дважды Кубка России (2010, 2016), четырежды Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016).







Юрий Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. С тех пор он отыграл 50 матчей, в которых забил два гола. Первую половину сезона-2018/19 он пропустил из-за травмы, полученной на чемпионате мира, и в итоге сыграл всего в 11 матчах.

Жирков – трехкратный чемпион России: в 2005 и 2006 годах как игрок ЦСКА и в 2019-м — «Зенита». В составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (2004/05). Чемпион Англии в составе «Челси» (2009/10). Бронзовый призер чемпионата Европы – 2008 в составе сборной России.

Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году, но закрепиться в основе сине-бело-голубых у него так и не получилось. За шесть последующих лет черногорский нападающий играл на условиях аренды в «Твенте» (Голландия), «Йонг Твенте» (Голландия), «Сампдория» (Италия), «Понферрадине» (Испания) и тульском «Арсенале».