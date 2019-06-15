Оправданный в подстрекательстве к убийству полковник УФСИН снова арестован. Теперь из-за взяток на стройке «Новых Крестов»

Оправданный накануне в подстрекательстве к убийству полковник УФСИН Сергей Мойсеенко взят под стражу по обвинению в получении взятки. Решение вынесено Колпинским районным судом Петербурга 15 июня.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, в изоляции Мойсеенко останется до 13 августа.

По версии следствия, генеральный директор ООО «Петроинвест» Руслан Хамхоков в течение пяти лет, с 2010-го по 2015-й, передавал взятки тогдашнему замначальника регионального ГУ ФСИН Сергею Мойсеенко за общее покровительство «Петроинвесту» и АО «ГСК». Сумма вознаграждений составила 388 млн рублей.

Ранее Хамхоков заключил сделку со следствием и признал вину. «Петроинвест» выступал в качестве генсубподрядчика строительства «Крестов» в Колпино – крупнейшего в Европе следственного изолятора. Он обошелся бюджету в 12 млрд рублей.







Вечером 14 июня в Ленинградском областном суде коллегия присяжных оправдала бывшего замначальника УФСИН Сергея Мойсеенко. Его обвиняли в подстрекательстве к убийству куратора строительства «Новых Крестов» — сотрудника регионального управления ФСИН России Николая Чернова, застреленного во Всеволожском районе 2 марта 2017 года.