Сыну хоккеиста сборной, подозреваемому в убийстве матери, продлили арест

Всеволожский суд Ленобласти в субботу, 15 июня, продлил арест 15-летнему сыну хоккеиста сборной России Максима Соколова. Подросток подозревается в причастности к семейной драме, произошедшей два дня назад. В коттедже Соколовых была найдена убитая мать и раненый старший брат (сейчас он в больнице). Оба брата, как и отец, играли вратарями в хоккейном СКА за молодежные команды.

Как сообщает 47news, суд на заседании в закрытом режиме продлил срок содержания младшего брата до 16 часов 18 июня. Все это время подросток должен провести в камере предварительного заключения.

Источники издания рассказывают, что в воскресенье, 16 июня, школьника проверят на полиграфе – с его собственного согласия.

Семейная драма произошла днем 13 июня. К соседям Соколовых в поселке Антоновка вбежал младший представитель семейства с криками: «Старший брат сошел с ума, он убивает мать». Очевидцы из числа соседей, со слов которых записывали эти показания, рассказывают, что ворвались в дом и нашли там 45-летнюю жену бывшего хоккеиста сборной Ирину с перерезанным горлом и истекающего кровью 18-летнего сына.







Старший брат, тоже Максим Соколов, играет вратарем в «СКА-1946» – команде, выступающей в молодежных первенствах. 15-летний младший брат играл в хоккей в структуре СКА и тоже стоял на воротах.

Клуб СКА выразил соболезнование своему бывшему игроку и тренеру Максиму Соколову-старшему, однако воздержался от каких-либо комментариев до окончания следствия.