На Ржевке экскаватор не справился и убил бабушку

Авария со строительной техникой произошла в Красногвардейском районе Петербурга 15 июня. Экскаватор толкнул пожилую даму, полученные травмы оказались для неё смертельными.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, около 15:25 на Ржевской площади, 1, водитель экскаватора-погрузчика не справился с управлением и совершил наезд на 86-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась на месте.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что трагедия произошла рядом с местом прокладки путей для трамвая «Чижик». «Там в принципе нет пешеходной зоны, так как организаторы данной стройки не обеспечили ее. И абсолютно всем пешеходам, чтобы пройти к остановке, приходится идти только этой дорогой», — пишут горожане.







Напомним, за последние сутки в Санкт-Петербурге тяжёлые травмы получили, переходя дорогу, две женщины, а в Гатчинском районе Ленобласти мужчина-пешеход погиб.