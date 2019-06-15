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Общество
15.06.2019 17:33
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В Кронштадте простились с Феликсом Кармазиновым

Церемония прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга Феликсом Кармазиновым прошла в Морском Никольском соборе в Кронштадте 15 июня.

Проститься с Кармазиновым пришли более тысячи жителей Петербурга и Кронштадта, представители власти, депутаты. Феликс Кармазинов похоронен на Кронштадтском городcком кладбище, здесь же похоронены и его родители.

В Кронштадте простились с Феликсом Кармазиновым

Как писала «Фонтанка», в течение нескольких лет Кармазинов боролся с онкологическим заболеванием. Незадолго до смерти его доставили в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова, где он скончался 13 июня около полудня.



Справка:

Феликс Кармазинов – почетный гражданин Санкт-Петербурга, почетный гражданин Кронштадта. Лауреат государственной премии в области науки и техники (2001 год). Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью кавалера французского национального ордена «За заслуги», командорским знаком 1-ой категории ордена Финского Льва и многими другими наградами.

Кармазинов родился 6 октября 1943 года в Кронштадте. В 1966 году окончил Ленинградский институт водного транспорта. Работал на Кронштадтском морском заводе (мастер, старший мастер, заместитель начальника цеха), возглавлял Кронштадтский филиал Ленинградского швейного объединения «Маяк», был первым заместителем председателя Кронштадтского райисполкома, секретарем Кронштадтского райкома КПСС, председателем исполкома Кронштадтского Совета народных депутатов. В 1987 году возглавил Управление водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал», позднее преобразованное в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Во главе Водоканала он стоял 30 лет, а в 2016 году ушел в отставку, получив пост координатора стратегических программ предприятия. В конце года Феликс Кармазинов с должности спецпредставителя главы города переместился на место советника на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.

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