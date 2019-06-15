В Кронштадте простились с Феликсом Кармазиновым

Церемония прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга Феликсом Кармазиновым прошла в Морском Никольском соборе в Кронштадте 15 июня.

Проститься с Кармазиновым пришли более тысячи жителей Петербурга и Кронштадта, представители власти, депутаты. Феликс Кармазинов похоронен на Кронштадтском городcком кладбище, здесь же похоронены и его родители.

Как писала «Фонтанка», в течение нескольких лет Кармазинов боролся с онкологическим заболеванием. Незадолго до смерти его доставили в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова, где он скончался 13 июня около полудня.





