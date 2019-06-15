Федор Емельяненко подписал контракт на три боя

Российский боец Федор Емельяненко продолжит выступать в MMA.

Как сообщает ТАСС 15 июля, 42-летний спортсмен подписал новый контракт с американской организацией Bellator. Соглашение рассчитано на три боя.

На счету Емельяненко 38 побед (14 из них – нокаутом) и шесть поражений в ММА. Его последний бой прошел 27 января 2019 года. Емельяненко проиграл бой за чемпионский пояс Bellator американцу Райану Бейдеру. Поединок завершился уже на 35-й секунде первого раунда.





