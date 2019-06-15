«Падает у дилетантов». Летчики-испытатели воссоздадут посадку разбившегося Superjet-100

Sukhoi Superjet 100 с опытными испытателями за штурвалами воссоздаст заход на посадку потерпевшего крушение в мае самолета компании «Аэрофлот». Сведения, которыми собираются оперировать летчики, должны стать данные «черных ящиков» погибшего SSJ-100.

Как пишут 15 июня со ссылкой на источники в отрасли и коллег из нескольких СМИ «Ведомости», эксперимент хотят поставить не в Шереметьево, а в аэропорту Жуковский, где находится летно-спасательный институт. Специалисты намерены изучить причины и последствия произошедшего. Действия экипажа в кабине, параметры скорости и так далее должны быть воспроизведены в точности, основываясь на данных, зафиксированных бортовыми самописцами.

Сначала аварийная посадка будет смоделирована на компьютере, рассказал летчик-испытатель Магомед Толбоев, а затем полученную картину реализуют на тренажере 10-15 раз. И только потом эксперимент поставят на реальном самолете. Безопасность испытаний будет обеспечена в полном объеме, заверил специалист: «У летчиков-испытателей ничего не упадет. Падает у дилетантов».

Ранее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что для оценки действий экипажа SSJ-100 планируется провести ряд экспериментов на тренажере.







Самолет рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в Шереметьево, загорелся на взлетно-посадочной полосе, в результате 41 человек погиб. После взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту, жаловался экипаж. Выплаты пострадавшим и родственникам погибших достигли нескольких сотен миллионов рублей.