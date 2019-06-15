«В понедельник можно брать выходной». Закрытие Бухарестской спровоцировало коллапс

Закрытие Бухарестской улицы 15 июня ожидаемо вызвало локальный транспортный коллапс во Фрунзенском районе Петербурге. Понятно, что при строительстве вестибюля метро без этого не обойтись, но ведь всё можно было сделать по-другому, сетуют автомобилисты.

«Фантастическая организация дорожного движения на Южном шоссе, – пишет читатель «Фонтанки» Олег. – Бухарестскую улицу перекрыли не перед широкой улицей Димитрова, а перед узким Южным шоссе, откуда один выезд – на Софийскую с очень короткой фазой светофора. Предупреждающие таблички есть, но их мало, и они неинформативные. Много водителей попадают в этот капкан и теряют 30 минут времени. И это суббота, в понедельник местные жители могут брать выходной».

На Софийской улице тоже стало сложнее. Перед пересечением с Южным шоссе образовался затор. Сервис «Яндекс.Пробки» в 16:51 зафиксировал «Неожиданно плотное движение» на Софийской — 6 баллов из центра, что на 5 баллов выше обычного.







Варианты организации дорожного движения обсуждают и в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Во-первых, можно было увеличить фазу светофора на перекрёстке Южного и Софийской. А во-вторых, «почему нельзя было сделать разворот на Бухарестской в месте перекрытия или, например, закрыть Бухарестскую от перекрёстка с Димитрова, пустив поток через Димитрова на Софийскую» – здесь участники сообщества солидарны с нашим читателем.

В комментариях звучат идеи «проезд оставить только для проживающих и работающих на близлежащих территориях».

Все сходятся в одном: «Что будет в понедельник утром, даже представить страшно». Но ради метро можно и потерпеть. «В первый день, как всегда, никто не знал об этом. До понедельника уже поймут пути объезда», – надеются местные жители.

Напомним, ограничения введены на девять дней, с 15 по 23 июня. Бухарестская перекрыта в сторону центра (чётная сторона) на участке от Южного шоссе до проспекта Славы, трамвайное движение сохраняется. Южное шоссе на этот период стало односторонним – в направлении от Бухарестской к Софийской.