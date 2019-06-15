Цепь опозданий нарушила авиасообщение между Сочи и Петербургом. Отпускники часами сидят на чемоданах

Пассажиры авиакомпании Pegas Fly стали заложниками сбоя в расписании перелётов между Санкт-Петербургом и Сочи 15 июня.

По данным онлайн-табло, вылет рейса из аэропорта Адлера в Пулково перенесли с 11 часов на 17:35. В службе поддержки клиентов «Фонтанке» объяснили задержку «поздним прибытием воздушного судна». В Северной столице отпускников ожидают в 20:35.

Обратный рейс до Сочи также задерживается. Отправление из Пулково перенесли на 22:30. Задержка составит более семи часов.





