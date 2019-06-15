Восьмилетняя девочка умерла на аттракционе. Не выдержало сердце

В Анапе 8-летняя девочка скончалась из-за сердечного приступа, который случился у неё во время катания на аттракционе.

Как сообщает 15 июня «Газета.Ru» со ссылкой на kp.ru, девочка приехала в Анапу из Казани со своими родителями и старшей сестрой. Вечером семья пошла в парк аттракционов, где сестры захотели покататься на Crazy Dance – это скамейка, которая движется вверх и вниз в такт музыке. Этот аттракцион можно посещать детям старше 5 лет.

В момент катания младшей сестре стало плохо, она схватилась руками за грудь. Ей вызвали скорую помощь, но спасти её не удалось. Она умерла меньше чем через час.





