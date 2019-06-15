Когда по Неве пойдут военные корабли, автомобилистов на ЗСД пустят бесплатно

В воскресенье, 28 июля, по ЗСД можно будет проехать бесплатно. В этот день в Санкт-Петербурге пройдёт Главный военно-морской парад.

Из-за проведения парада с 11:00 до 13:00 будут разведены мосты, и для того, чтобы снизить транспортную напряжённость, с 10:00 до 14:00 планируется разрешить бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру. Этот вопрос обсуждался на совещании, посвящённом проведению парада, с участием руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Любови Совершаевой.

Какие именно мосты разведут внепланово и на какой участок ЗСД пустят бесплатно, в сообщении на сайте Смольного не указано. В прошлом году изменения в графике разводки коснулись Благовещенского, Троицкого, Литейного и Дворцового мостов, также закрывали движение по Адмиралтейской набережной, набережной Кутузова, Биржевой площади, Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту. А открывали для автомобилистов центральный участок ЗСД.







Сейчас, по словам Совершаевой, город приводит в порядок фасады зданий, прилегающие к местам проведения парада. Будет очищена гранитная облицовка набережных Невы от Троицкого до Благовещенского мостов пескоструйной обработкой, подготовят причалы и объекты инфраструктуры в Кронштадте.

Парад 28 июля обещают транслировать на 17 мультимедийных экранов: на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на Якорной площади в Кронштадте, на Сенатской площади и на Южной оградительной стенке Кронштадтского морского порта. С 13 часов начнется концертная программа, а завершится праздник в 22:30 праздничным салютом у Петропавловской крепости.