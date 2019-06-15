По 207 тысяч в одни руки. Потребительские кредиты достигли исторического максимума

Средняя сумма выданных российскими банками потребительских кредитов за месяц выросла на 13%, достигнув исторического максимума. Средний россиянин берет взаймы по 207 тысяч рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое оказалось в распоряжении агентства РИА «Новости».

207 тысяч рублей – это исторический максимум, говорится в исследовании. По данным на 1 мая, по сравнению с началом года сумма выросла на 47 тысяч рублей, а за месяц – на 24 тысячи.

Даже сразу после обвала рубля в конце 2014 года банки выдавали на потребительские нужды в среднем почти в два с половиной раза меньше – 87 тысяч рублей. При этом в апреле 2019 года было выдано 1,3 миллиона кредитов – ровно как и в апреле 2018 года, но теперь увеличились суммы. Итого россияне за месяц получили 270,8 млрд рублей потребкредитов, это на 22,1% больше, чем в апреле прошлого года.

Рост средней суммы потребительского кредита, по мнению экспертов, происходит из-за того, что банки стремятся извлечь выгоду из работы с «качественными клиентами», предлагая им всё большие суммы. «Сложившаяся тенденция в ближайшей перспективе может стать драйвером роста денежных объемов во всех сегментах розничного кредитования», – цитирует 15 июня агентство гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина.







Министр экономического развития Максим Орешкин 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию.

В тот же день на ПМЭФ владельцы сети супермаркетов «Перекресток» представили виртуальную кредитную карту, которая позволит брать еду в долг.

14 июня Центробанк своим решением позволил банкам сделать потребительские кредиты еще более привлекательным для россиян, понизив ключевую ставку рефинансирования.