«Мордочки в крови». На Марата из окна на машину упали три енота

Еноты попытались смыться от хозяйки в центре Петербурга 15 июня. Сбегали животные через окно, и приземление на припаркованный автомобиль оказалось не совсем удачным как для беглецов, так и для владельца транспорта.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказали, что сиганувшую из окна на четвёртом этаже полосатую троицу заметили на улице Марата, 39. «Мордочки в крови. Думаю, они в шоке», — комментируют горожане.







Еноты упали на «Рено Дастер», на лобовом стекле от удара осталась вмятина. Прибежавшая на место хозяйка питомцев заявила, что завела их «не по доброй воле» и пообещала вызвать на дом ветеринаров.