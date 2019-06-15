«Доведены до отчаяния». Дольщики ЖК «Ижора парк» начали голодовку

Трое дольщиков долгостроя «Ижора парк» в Санкт-Петербурге начали голодовку. Участники акции поселились в фургончике около строительной площадки. Об этом 15 июня сообщила «Фонтанке» одна из голодающих Надежда Арно.

«Шесть лет движемся к заветной цели. Осталось совсем немного, но стройка снова остановилась, и впереди угроза банкротства! Дольщики доведены до отчаяния и объявляют бессрочную голодовку», – такое объявление появилось на странице Арно в соцсетях.

ЖК «Ижора парк» в поселке Металлострой возводит группа компаний «Норманн» бизнесмена Владимира Смирнова. Дольщики потребовали немедленно выплатить подрядным организациям аванс, достаточный для проведения заключительного этапа работ. Они предупредили, что в случае невыполнения требований количество голодающих увеличится: четвертый участник присоединится к голодовке 16 июня.







Арно пояснила, что Е3 Group, которая взялась завершить долгострой, так и не перевела аванс подрядчикам. По ее информации, на площадку должен прибыть и сам Смирнов. «Состоится очная ставка, будем выяснять причины», – добавила она.

На месте также находится замглавы комитета по строительству Евгений Барановский, который, по словам Арно, «очень помог дольщикам» и уговаривает отказаться от голодовки.