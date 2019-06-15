Девочка-маугли из захламлённой московской квартиры научилась ездить на самокате
Люба, обнаруженная в марте в исключительно захламлённой квартире в Москве, научилась кататься на самокате. Она любит гулять, умеет самостоятельно одеваться и помогает накрывать на стол.
Недавно ей исполнилось 6 лет, передаёт агентство городских новостей «Москва».
«Девочка Люба, найденная в московской квартире на Ленинградском шоссе, в настоящее время находится в одном из учреждений социальной защиты. Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки. Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у нее значительно увеличился словарный запас. Люба общается и играет с другими детьми, самостоятельно одевается, помогает накрывать на стол и убирает за собой посуду, соблюдает гигиену», – сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
С девочкой продолжают заниматься специалисты, в том числе медики и психологи. Они «делают все возможное для ее оздоровления, реабилитации и комфортного пребывания в учреждении». На днях в учреждении устроили праздник в честь её шестилетия, её поздравили дети и сотрудники.
«Любе устроили настоящий праздник. В этот день она с удовольствием принимала участие во всех играх и развлечениях, радовалась подаркам», – заключили в пресс-службе.
Справка:
10 марта 2019 года в полицию поступила информация о том, что в одной из квартир на Ленинградском шоссе кричит ребёнок. Сотрудники МВД, прибыв на место, вскрыли дверь и обнаружили 5-летнюю девочку с признаками истощения, оставленную без присмотра в антисанитарных условиях. Из больницы ребёнка отправили в реанимацию одной из городских больниц, а затем перевели в приют для несовершеннолетних. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В начале апреля мать девочки была направлена в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского для прохождения психиатрической экспертизы. Она признана невменяемой и сейчас содержится под стражей по обвинению в покушении на убийство.
14 июня состоялось заседание суда, на котором было принято решение об ограничении матери Любы в родительских правах. После вступления решения суда в законную силу будет определено дальнейшее жизнеустройство девочки.