Девочка-маугли из захламлённой московской квартиры научилась ездить на самокате

Фото: СК РФ

Люба, обнаруженная в марте в исключительно захламлённой квартире в Москве, научилась кататься на самокате. Она любит гулять, умеет самостоятельно одеваться и помогает накрывать на стол.

Недавно ей исполнилось 6 лет, передаёт агентство городских новостей «Москва».

«Девочка Люба, найденная в московской квартире на Ленинградском шоссе, в настоящее время находится в одном из учреждений социальной защиты. Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки. Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у нее значительно увеличился словарный запас. Люба общается и играет с другими детьми, самостоятельно одевается, помогает накрывать на стол и убирает за собой посуду, соблюдает гигиену», – сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.







С девочкой продолжают заниматься специалисты, в том числе медики и психологи. Они «делают все возможное для ее оздоровления, реабилитации и комфортного пребывания в учреждении». На днях в учреждении устроили праздник в честь её шестилетия, её поздравили дети и сотрудники.

«Любе устроили настоящий праздник. В этот день она с удовольствием принимала участие во всех играх и развлечениях, радовалась подаркам», – заключили в пресс-службе.